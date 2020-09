Rissa tra Zangrillo e Lucarelli:"Cattiva e volgare", "Strano, in privato mi chiama carissima"

Giada Oricchio 11 settembre 2020 a

Che rissa social tra Selvaggia Lucarelli e Alberto Zangrillo! Ieri sera, il primario e ricercatore, in collegamento con Corrado Formigli, giornalista e conduttore di "Piazza Pulita", il programma di approfondimento di LA7, ha rivelato: "La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l'esito che fortunatamente ha ora. Se sto dicendo che lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa. E non è una boutade per esagerare visto il personaggio di cui si parla, ma è un cercare di rimanere aderenti alla realtà". Ora, a parte che parlare di "boutade" per l'importanza del personaggio in merito al Covid-19 è inopportuno e fuori luogo almeno quanto la sua dichiarazione a giugno sul "virus clinicamente morto", la giornalista Selvaggia Lucarelli ha twittato su un altro aspetto: "Zangrillo: “A marzo Berlusconi sarebbe morto”. Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto in terapia intensiva, un altro 83enne col ca**o".

Il primo a rispondere al post è stato Guido Crosetto di Fratelli d'Italia: "Come si fa a dire una cosa così cattiva su un fatto che non è accaduto? E poi, se vogliamo dirla tutta, anche lei lo avrebbe sicuramente trovato per un suo caro! Al 100%! Ed avrebbe fatto di tutto per trovarlo. Come avrei fatto di tutto io" e la Lucarelli ha ribattuto: "Ha ragione, non si parla di fatti non accaduti. Infatti che Berlusconi si sia ammalato a marzo e sia morto per fortuna non è accaduto. Parlarne è solo fare previsioni retroattive (che non esistono) per rimediare a una figura di me**a". Poi, sempre su Twitter, ha replicato lo stesso Zangrillo andando sul personale: "Lei è una donna volgare e cattiva. Lo dico a difesa dei medici e degli infermieri che hanno lavorato al mio fianco, senza sosta per salvare l’ultimo degli ultimi. Dio abbia perdono di Lei". Fastidiosa quella "benedizione" ("Dio abbia perdono di lei") che odora di maledizione. Nemmeno fosse il Celeste. Sta di fatto che la giornalista ha controreplicato: "Strano, perché quando mi scrive o mi telefona per cercare di addolcirmi mi chiama “gentilissima”. Avrà capito che con me certi tentativi sono clinicamente morti". E così oggi le figuracce sono diventate tre.

