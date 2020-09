Berlusconi migliora ancora, Zangrillo: "Gli ultimi esami sono rassicuranti"

08 settembre 2020 a

Silvio Berlusconi migliora ancora. "Possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti". Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e Cardiovascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, rassicura così sulle condizioni dell’ex premier Silvio Berlusconi ricoverato per Covid-19. Come aveva spiegato nei giorni scorsi lo stesso Zangrillo, medico personale del Cavaliere, questi giorni sono fondamentali per capire in che direzione evolverà il quadro clinico. E i segnali sono incoraggianti. "Mi è capitato anche questo. Non vedo l’ora di tornare a casa, ho tante cose da fare...", aveva detto ieri lo stesso Berlusconi.

