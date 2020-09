Dalla prostatite ai polmoni all'indigestione di ostriche. Bufera su De Laurentiis positivo al Covid

Giada Oricchio 10 settembre 2020 a

Rabbia social su Aurelio De Laurentiis, il primo presidente di serie A positivo al Coronavirus: "Irresponsabile, è da codice penale". Mercoledì il patron del Napoli, affetto da malessere e in attesa dell'esito del tampone, è andato alla riunione di Lega di serie A, in serata ha scoperto di avere il virus e ora i suoi omologhi saranno sottoposti al test. Al momento è positiva anche la moglie e, pare, un dirigente del Calcio Napoli (importante ai fini penali, verificare se sia o no affetto dal virus e eventualmente quando abbia subito il contagio). A suscitare l'indignazione dei social è stata la difesa di De Laurentiis: "Pensavo di aver fatto un'indigestione di ostriche".

All'Ansa, un dirigente della società calcistica ha precisato che i sintomi accusati dal produttore non erano riconducibili al Covid, ma a un banale mal di pancia e che, avendo avuto la polmonite, era molto attento alle misure anti contagio. Tuttavia, De Laurentiis non indossava la mascherina né in auto, né quando è sceso dalla macchina fuori dalla sede della Lega e per diverso tempo anche con i giornalisti. Uno scarso senso di responsabilità e una certa superficialità che, ai social, ha ricordato molto la "prostatite ai polmoni" di Flavio Briatore.

La condanna è pressoché unanime: "Andare all'assemblea di Serie A coi sintomi da Covid è la cosa più irresponsabile fatta da De Laurentiis dopo aver dato 3,5 milioni di euro annui a Zuniga"; "Un uomo ricco inventa scusa di indigestione di ostriche, uomo povero di indigestione di pasta e fagioli"; "Delaurentiis positivo al #Covid, pare da non asintomatico, che si presenta in assemblea di Lega, è un irresponsabile clamoroso. Zero rispetto per gli altri: in questo caso i giornalisti, i colleghi di Lega e l'autista dell'auto che lo ha accompagnato"; "DeLaurentiis è lo specchio dell'Italia su come la gente affronta il Covid", "Dalla prostatite ai polmoni alla indigestione da cozze ai polmoni il passo è breve"; "La sua strafottenza e il suo credersi onnipotente lo ha portato a fare una cosa INDEGNA e come tale deve essere punita"; "Il Napoli porta la Roma in tribunale perché a suo dire non ha rispettato le norme Covid in panchina,poi si scopre che il suo presidente,con sintomi,si reca all’assemblea di lega fingendo un’intossicazione alimentare,senza mascherina.Positivo. MANICA DI PAGLIACCI"; "Positivo al #COVID19, sintomatico, si presenta ad un’assemblea dicendo che sta male perché ha mangiato ostriche, quando invece ha fatto il tampone e sta aspettando l’esito. Risulta positivo. Ora ditemi perché dovrei non chiamarlo criminale"; "Repubblica: #DeLaurentiis positivo al #COVID19. Dopo aver fatto il tampone e prima di conoscere l'esito (quindi senza osservare l'isolamento) ha partecipato all'assemblea di #Lega affermando di stare male per delle ostriche. La legge prevede multa e denuncia penale". Anche la giornalista Gaia Tortora prende posizione: "Quando si è consapevoli e irresponsabili è prevista una sanzione o sbaglio?".

