Aurelio De Laurentiis positivo al Covid: era all'assemblea di Serie A

Giada Oricchio 10 settembre 2020 a

a

a

Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, è positivo al Coronavirus. La società sportiva conferma l'indiscrezione del quotidiano "La Repubblica" che aveva scritto del primo presidente di Lega di serie A affetto da Covid-19: "Ieri in assemblea di Lega con sintomi, era in attesa dell'esito del tampone". De Laurentiis, sintomatico, avrebbe raccontato di non sentirsi bene per un'indigestione di molluschi.

Secondo il sito Napolista.it il vulcanico produttore cinematografico, che nei mesi scorsi è stato colpito da polmonite, manifesterebbe i sintomi del virus. Positivo anche un familiare. Non solo, nei giorni scorsi, anche un dirigente del Napoli, di cui al momento non si conoscono le generalità, sarebbe stato contagiato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.