L'infettivologo Bassetti loda la quarantena corta in Francia: "Ora diranno che sono negazionisti..."

08 settembre 2020 a

Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, condivide la scelta della Francia di ridurre il periodo di quarantena, ed ironizza con chi in Italia continua a seminare terrore invece di riportare cosa sta realmente accadendo sul fronte dei contagi da Covid. "La Francia cambia la durata della quarantena passando da 14 a 7 giorni - scrive Bassetti su Facebook - affermando che la contagiosità e la carica virale è massima nei primi 5 giorni e poi si abbassa fino a non essere più significativa e quindi i soggetti non sono più contagiosi. Anche i francesi danno ragione al CDC che dice che dopo 10 giorni gli asintomatici non sono più contagiosi. Ora diranno che i francesi sono negazionisti".

