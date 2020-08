Scuola, Matteo Bassetti contro il governo: se non siamo in grado facciamo venire gli esperti dalla Francia

21 agosto 2020 a

"Se non siamo in grado facciamo venire gli esperti dalla Francia". Sul caos scuole interviene l'infettivologo Matteo Bassetti. L'esperto ospite di Omnibus su La7 è categorico: "Sulla base di questi numeri stride chi non vuole riaprire le scuole. Se non siamo in grado facciamo venire gli esperti dalla Francia". E la stoccata del direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova al governo è servita.