Berlusconi a rischio per l'età. Zangrillo sul Cav: situazione tranquilla

«Le risultanze dell’approfondimento diagnostico mi hanno consigliato il ricovero ospedaliero perché il paziente si può definire a rischio per età e per le patologie pregresse che sono a tutti noi note». Lo ha detto il professore Alberto Zangrillo, primario del reparto di terapia intensiva del San Raffaele, incontrando la stampa per il bollettino medico su Silvio Berlusconi.

Berlusconi positivo con i figli Luigi e Barbara “Continuo battaglia”

Nella giornata di ieri, «in una situazione di assoluta tranquillità, ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare» per Silvio Berlusconi positivo al coronavirus. Quella di Berlusconi è una «situazione clinica tranquilla e confortante».