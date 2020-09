Berlusconi positivo al Covid ma è giallo sul contagio

Pietro De Leo 03 settembre 2020 a

Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus. Il leader di FI «è asintomatico», assicura Alberto Zangrillo, suo medico personale da più di 20 anni, che non si dice preoccupato. «Sta bene, non ha nulla», racconta anche chi lo ha sentito. «Continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto». Certo, tra i familiari e chi gli è vicino la cautela è massima dal momento che l’ex premier ha 83 anni e ha subito, quattro anni fa, un’operazione a cuore aperto per sostituire la valvola aortica.

Anche Luigi e Barbara Berlusconi positivi al Covid. Tampone al Cav dopo il contagio dei figli

È il Cav in persona, tuttavia, una volta appresa la notizia dopo un «ulteriore controllo precauzionale» al rientro dalla Sardegna, a mettere in chiaro le cose con i suoi collaboratori più stretti: «Continuerò la campagna elettorale e a far sentire il mio sostegno a chi è sui territori», la linea. In agenda c’è un appuntamento: una videocall in programma con il movimento Azzurro donne. Berlusconi si sente in forma e...