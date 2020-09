Grosso guaio per Lucia Azzolina. Caos scuola, mamma denuncia il ministro

02 settembre 2020 a

Non c'è pace per la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. A dieci giorni dalla riapertura delle scuole con gli istituiti nel caos e nessuna certezza per le famiglie, la grillina si trova a fronteggiare un'altra grana. Rosi Pennino, presidente di ParlAutismo l'associazione che riunisce i genitori di bimbi e ragazzi autistici, ha annunciato iniziative legali. "Per i nostri figli disabili niente scuola, ora denunciamo la Azzolina", ha accusato la Pennino. Bambini e ragazzi autistici, infatti, sono doppiamente discriminati mentre le loro famiglie vivono una solitarie amergenza dal 9 marzo, data in cui il premier Giuseppe Conte ha fatto scattare il lockdown del Paese.

Se non è capace cambi mestiere. La furia di Salvini sulla Azzolina

La donna avrà il sostegno del leader della Lega Matteo Salvini: "Io sto con questa mamma. Ci date una mano a fare voce a queste migliaia di bimbi autistici, alle loro mamme e ai loro papà? Non voglio vivere in un Paese con bambini e studenti di Serie B", scrive Salvini su Twitter rilanciando l'appello di Rosi Pennino.