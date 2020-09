Se non è capace cambi mestiere. La furia di Salvini sulla Azzolina

01 settembre 2020 a

a

a

Lucia Azzolina si dimetta. La furia di Matteo Salvini si scaglia contro il ministro dell'Istruzione. Il leader della Lega se la prende col caos che regna attorno alla ripresa delle lezioni in presenza.

Pure la maggioranza boccia la Azzolina. Rissa Pd-M5s sulla scuola

«Oggi è il primo settembre e sulla scuola non si sa nulla. L’Italia è l’unico Paese in Europa che non riparte. Se la Azzolina non è capace si dimetta e cambi mestiere. Perché poi se la scuola non funziona i nostri figli vengono come quelli là...quelli sono i figli della Azzolina e adesso gli compriamo i banchi con le rotelle». Così il leader della Lega Matteo Salvini in comizio a Savona, replicando ad alcuni contestatori.