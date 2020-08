Il regolamento per la scuola è un rompicampo: bambini senza mascherina solo se distanziati e seduti. Quando cantano la devono indossare

31 agosto 2020 a

Niente mascherina a scuola se viene rispettata la distanza di un metro. Nella scuola primaria, "la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il canto)". Lo indica il Comitato tecnico scientifico, in una nota. "Nella scuola secondaria, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria".

Misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico e assoluto divieto di far salire sul mezzo dedicato gli alunni in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui siano stati in diretto contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti. Sono alcune delle misure anti-coronavirus comunicate dal ministero dei Trasporti. Per il settore del trasporto è necessario procedere all’igienizzazione almeno una volta al giorno e assicurare un’areazione e disporre all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani. La salita degli alunni avverrà garantendo un distanziamento di almeno un metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto. Per la discesa si procederà uno per uno evitando contatti ravvicinati.

L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente, che a sua volta dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, fatta eccezione per gli alunni con meno di sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine. La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto. Si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilità.

È consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovrà essere quotidianamente programmato l’itinerario del percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti.