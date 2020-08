Tute protettive e camici pagati dalla Regione Lazio e mai arrivati: Lega e Fratelli d'Italia all'attacco

31 agosto 2020 a

a

a

Un milione di tute protettive e 850mila camici per fronteggiare la fase più acuta della pandemia da coronavirus. Dovevano arrivare "con estrema urgenza " ad aprile, chieste dalla protezione civile regionale, con affidamento diretto alla Internazionale Biolife, azienda tarantina specializzata in prodotti omeopatici. Quattro mesi dopo la Regione Lazio si è vista recapitare solo 150mila camici, nonostante il pagamento anticipato alla Biolife, di 2,8 milioni di euro. E quei camici nono sono stati nemmeno utilizzati, perché "congelati" dall'indagine avviata dalla procura di Taranto sull'azienda .



Sembra il sequel del caso Ecotech (7,5 milioni di mascherine mai arrivate nonostante l'anticipo di 11 milioni di euro pagato sempre dalla Regione Lazio) e che anche stavolta vede l'ente guidato da Nicola Zingaretti come parte lesa. Il presunto raggiro ha portato alla decisione di rescindere il contratto con la Biolife.

«L’Agenzia di Protezione Civile del Lazio in queste settimane ha collaborato a stretto contatto con la Procura di Taranto in merito ad una indagine che ha portato al sequestro di una partita di camici consegnato dalla società Biolife e alla conseguente risoluzione del contratto stipulato dalla Regione. In accordo con l’Autorità giudiziaria nessuno di questi dispositivi è stato mai distribuito. Inoltre, la Regione Lazio non ha subito alcuna conseguenza finanziaria poiché l’anticipo di 2,8 milioni di euro versato per la fornitura di camici è stato interamente coperto. L’Agenzia di Protezione Civile del Lazio, infatti, per rientrare dell’anticipo non ha saldato una fornitura di mascherine, autorizzate e conformi, provenienti della stessa società». Così in una nota la Regione Lazio.



"Ecotech non era un caso isolato, avevamo ragione noi - sottolinea Roberta Angelilli, Fratelli d'Italia - ci sono altre forniture in sospeso per le quali la Regione non ha ancora firmato le revoche. Sorprendente che il direttore della protezione civile sia ancora al suo posto".

Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, in una nota dichiara: «Sono arrivate 1 milione di Ffp2 che la Regione Lazio ha affidato ad Internazionale Biolife per 730mila euro dopo la revoca degli affidamenti ad Ecotech?». «Insomma il direttore della Protezione civile, Carmelo Tulumello - aggiunge - incarica un’altra società inadempiente a seguito dell’inadempienza di Ecotech. Da chi è governata la Regione Lazio? È questo il livello di attenzione nel gestire la cosa pubblica e i fondi pubblici? Lo abbiamo denunciato in un’interrogazione ad hoc il 4 giugno scorso in linea con i dubbi riportati sulle altre forniture della società. Confidiamo nella magistratura, ma sembra che non cambi nulla a partire dalla Regione Lazio. Tutti sono al loro posto».