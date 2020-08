La Santanchè si scaglia contro gli "sciacalli": "Su Briatore avevo ragione io"

26 agosto 2020 a

Daniela Santanché non ci sta ad essere accusata di aver detto falsità sulle condizioni di salute dell'amico Flavio Briatore, ora che l'ospedale San Raffaele di Milano ha confermato che l'imprenditore proprietario del Billionaire è positivo al Covid. "Io capisco che gli sciacalli fatichino a comprendere l’italiano- dice la Santanchè - Ma ecco quello che ho detto a In Onda sulle condizioni di Briatore. Tutto corretto, dal momento che non si aveva ancora l’esito del tampone e il ricovero era per prostatite. Adesso due volte forza, amico mio!". Infatti, Briatore è stato ricoverato proprio per una prostatite e, secondo quanto detto da lui stesso avrebbe scoperto di essere positivo al virus solo durante il ricovero.