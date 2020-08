La Gregoraci tranquillizza su Briatore: "C'ho appena parlato, sta bene"

25 agosto 2020 a

"Vi ringrazio tantissimo per i messaggi e le chiamate ricevute oggi e mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutti. Flavio sta bene, ci siamo appena parlati. Il vostro affetto mi commuove sempre". Sono le parole di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore, su Instagram. Flavio Briatore è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Oltre alla Gregoraci, anche l'amica Daniela Santanchè ha raccontato di aver parlato con l'imprenditore proprietario del Billionaire. Secondo la deputata di FdI, Briatore non ha il Covid ma è ricoverato per una prostatite.