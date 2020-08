Flavio Briatore positivo al Covid: ricoverato in condizioni serie. Billionaire, boom di casi

25 agosto 2020 a

Flavio Briatore sarebbe ricoverato in condizioni serie all'ospedale San Raffaele di Milano. Il manager e imprenditore sarebbe stato contagiato dal Covid e secondo L'Espresso sarebbe in ospedale da ieri, lunedì 24 agosto. Non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni vengono definite “serie”, scrive il settimanale.

"Ballavano sui tavoli, ho le prove". Billionaire chiuso e gli altri no? Briatore, guerra al sindaco di Arzachena

Nelle scorse i contagi legati al locale di Briatore in Costa Smeralda, il Billionaire di Porto Cervo, hanno superato i 60 casi con 52 nuove positività. Salgono dunque a 63 i contagi nel noto locale della Costa Smeralda, un vero e proprio focolaio su cui si stanno concentrando molte delle energie dell’Unità anti crisi del Nord Sardegna mentre Briatore è finito nel mirino dei social per le polemiche con il sindaco di Arzachena e Roberto Ragnedda e la gestione delle misure anti-covid nei suoi locali.