Coronavirus, superati mille contagi. Lazio regione con più nuovi casi

22 agosto 2020 a

a

a

Salgono ancora i contagi di coronavirus in Italia. Registrati 1.071 casi in più rispetto a ieri. Il totale sale così a 258.136. È quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute che è consultabile sul sito della Protezione Civile. Ma in Italia sono attualmente 64 le persone ricoverate in terapia intensiva con coronavirus. Rispetto a ieri si registrano 5 casi in meno. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile.

Coronavirus, Zaia “Veneto sotto controllo, non siamo un lazzaretto”

«Abbiamo superato la soglia psicologica del 1000 nuovi contagi ma questo non deve creare panico. Stiamo controllando di più e in questo modo evitiamo che positivi asintomatici vadano in giro ad infettare inconsapevolmente. Le terapie intensive non sono intasate e ci sono, per fortuna, pochissimi decessi». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo dell’università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco. «Siamo, purtroppo, in linea con la situazione epidemiologica di altri Paesi vicini - aggiunge Pregliasco - Dobbiamo continuare ad essere ottimisti e ricordare sempre come oggi più che mai occorre avere buon senso e tenere la barra dritta sul rispetto delle misure e dei comportamenti che ci garantiscono la nostra sicurezza».