Ecco la prova che Pd e M5s non vogliono il voto. Ricciardi: "Con più contagi elezioni a rischio"

Il Tempo aveva lanciato l'allarme già da giorni. Non era difficile capire cosa stesse meditando il governo: ovvero approfittare dell'aumento dei contagi per rinviare le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Il premier GIuseppe Conte non lo ha mai detto chiaramente. Nemmeno il ministro della Salute Roberto Speranza. Ad andare in avanscoperta, per il momento, è Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma e consigliere proprio del ministro Speranza: "La riapertura delle scuole è una priorità assoluta - ha detto Ricciardi - ma deve essere in sicurezza e per garantirla dobbiamo diminuire la curva dei contagi. Se questa risale la dobbiamo abbassare perché con l’aumento dei casi la riapertura delle scuole, come le elezioni regionali, sono a rischio".

La maggioranza non poteva trovare un espediente migliore per scongiurare una sonora sconfitta alle elezioni, dal momento che tutti i sondaggi la danno in netto svantaggio. I"l governo smentisca immediatamente l’ipotesi di un nuovo rinvio delle elezioni fatta stamani dal professor Ricciardi, che è un suo autorevole consulente. Anche solo accennare a questo rischio costituisce infatti una minaccia inaccettabile alle basi stesse della democrazia. Così come parlare di una mancata riapertura delle scuole semina ulteriore caos nelle famiglie. Il governo non può far pagare al Paese i suoi fallimenti", dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.

Anche il leader della Lega Matteo Salvini avverte di non fare scherzi: "E' irresponsabile ipotizzare rinvio delle elezioni e chiusura delle scuole, questo terrorismo danneggia l’Italia. Invece di aprire la bocca, chiudano i porti".

A questo punto Ricciardi ha provato a correggere quanto detto, ma la smentita suona più come una conferma: "Non ho mai detto che riapertura delle scuole ed elezioni sono a rischio in Italia. Le scuole riapriranno e si sta facendo di tutto per riaprirle in sicurezza. Parlavo di altri Paesi dove la curva dei contagi si è rialzata in modo preoccupante. In Italia, fortunatamente, non è ancora così e dobbiamo fare di tutto per tenere la situazione sotto controllo".