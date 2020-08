Di Maio ci sta fregando. I timori del Pd svelano il doppio gioco

20 agosto 2020 a

Giuseppe Conte prova a sponsorizzare le alleanze rosso-gialle alle prossime elezioni regionali. Ma in molti casi, come nelle Marche, l'alleanza non si farà. Che succede allora? C'è qualcuno che fa il doppio gioco?

Il Partito Democratico ha paura di sì e teme che sia proprio Luigi Di Maio a minare l'alleanza. L'ex capo politico grillino potrebbe avere interesse a minare il patto col Pd, visto che un passo falso del suo movimento alle Regionali indebolirebbe Conte che il suo vero antagonista. E i Dem sono già in fibrillazione...