Berlusconi e Marta Fascina, vacanze in Sardegna: la foto mano nella mano a Villa Certosa

Giada Oricchio 14 agosto 2020 a

Silvio Berlusconi affettuoso in pubblico con Marta Fascina, la nuova giovanissima e biondissima fidanzata. Il settimanale Chi, in edicola, ha pubblicato in esclusiva le prime immagini dell’ex Presidente del Consiglio mano nella mano con la donna che ha sostituito Francesca Pascale a Villa Certosa e ad Arcore.

Negli scatti si vede la neo coppia in outfit coordinato azzurro/blu sul pontile di Villa Certosa in Sardegna, intorno a loro i cagnolini e le guardie del corpo. Berlusconi e la 30enne deputata di Forza Italia stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme a Luigi, Barbara e Eleonora, i figli del Cavaliere nati dal secondo matrimonio con Veronica Lario. Nelle foto pubblicate da Chi spunta anche la famiglia di Ennio Doris, il banchiere e amico di vecchia data di Berlusconi.