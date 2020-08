Paola Turci e Francesca Pascale, il bacio scatena un putiferio. Bufera su Adinolfi

Giada Oricchio 07 agosto 2020 a

Paola Turci e Francesca Pascale sono la coppia dell’estate: Adinolfi le sbeffeggia, il web le difende. Altro che Belen e le frecciatine all’ex marito Stefano De Martino, presunto traditore seriale, il cui ultimo flirt proibito sarebbe stato con Alessia Marcuzzi a sua volta sposata. Altro che Giulia De Lellis e “il momento non facile” con Andrea Damante. Altro che finte coppie di Temptation Island tornate tutte insieme a distanza di un mese dal programma con la frase fatta nella mano destra e lo sponsor nella sinistra.

Venti milioni di "buonuscita" da Berlusconi per la Pascale

Paola Turci, la cantautrice romana, 55 anni, e Francesca Pascale, la 35enne ex “Miss Calippo” (soprannome dovuto a uno sketch in una tv napoletana) fidanzata per 10 anni con Silvio Berlusconi sono state fotografate dal settimanale “Oggi” mentre prendevano il sole in topless (uuh che scandalo!) e si scambiavano baci ed effusioni su uno yacht da 60.000 euro a settimana al largo delle coste del Cilento. Titolo del servizio: “Le foto proibite del loro amore”. Proibite da chi e da cosa è un mistero. D’altra parte sono mesi che le riviste di gossip girano intorno a questa relazione usando eufemismi del genere: “Amicizia speciale”, “Francesca ritrova il sorriso con Paola”, “Sempre più intime”, “Condividono la passione per i cani e non solo”. In comune hanno anche l’impegno a favore dei diritti degli omosessuali, delle famiglie arcobaleno e l’idea di amore al di là del genere: Paola Turci è stata fidanzata con il tennista Paolo Cané (che da vero uomo si defilò dopo il grave incidente stradale della cantante, nda) e ha sposato Andrea Amato ad Haiti nel 2010. Nel 2012 il sofferto divorzio: “Non ero felice, ma mi dicevo che dovevo restare con lui però abbiamo capito che non poteva funzionare” confessò la musicista a Vanity Fair. Poi un altro compagno misterioso.

Francesca Pascale e Paola Turci coppia fissa, il gossip che scatena la rete

Francesca Pascale, invece, è stata al fianco di Berlusconi subito dopo lo scandalo delle cene eleganti di Arcore e di Ruby nipote di Mubarak, ha fatto la spending review sulla spesa di Palazzo Grazioli dove acquistavano i fagiolini per 80 euro al kg, si è votata alla causa berlusconiana e quando la storia è finita ha ottenuto una buonuscita tra i 20 e i 30 milioni di euro più un milione all’anno di mantenimento. Ha sempre sostenuto la causa LGBT e una volta dichiarò: “Oggi amo Silvio, ma domani potrei amare una donna”. E così ci hanno pensato loro a sdoganare l’amore che le lega e che nel 2020 conquista le prime pagine di siti e riviste come se fosse la scoperta dell’America. Ci hanno pensato la Pascale e la Turci a strappare quel velo di odiosa ipocrisia e voyeurismo da provincia sul loro orientamento sessuale. Habemus basium, possiamo andare in pace. E invece no. La notizia ha suscitato scalpore e fatto il giro del web sempre prodigo di buoni insegnamenti sulle vite altrui.

Pascale-Turci, su "Oggi" arriva la foto del primo bacio

Su Instagram, la Pascale ha rilanciato l’iniziativa di Pride Vesuvio Rainbow, “Ama il prossimo tuo come te stesso” citando il Vangelo di Marco, ma secondo i teologi tuttologi dei social avrebbe distorto il significato delle parole di Gesù e potrebbe finire sul “rogo”. Su Twitter, il giornalista Mario Adinolfi, del popolo della famiglia, per commentare la notizia del bacio ha pubblicato una foto di Berlusconi tra la Pascale e Vladimir Luxuria scrivendo: “Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto. Povero Silvio, irriso a ottant’anni da una lesbica dichiarata che ora sta con una cantante comunista che lo odia. E lui paga!”. La cantante comunista ovviamente è Paola Turci che dedicò all’ex Presidente del Consiglio il brano irriverente: “Devi andartene”. #paolaturci è entrato in tendenza grazie ai commenti degli internauti: “Poi Mario Adinfolfi che fa le pulci agli altri è patetico, sposò a Las Vegas una ragazzina di 20 anni di meno vestito da marinaretto in una wedding chapel con una celebrante donna”, “Vi ricordo che siamo nel 2020 e giudicare con così violenza e bigottismo due donne che stanno insieme è da idioti e decerebrati. A me faceva più effetto vedere la Pascale con Berlusconi, sinceramente. L'Italia è un paese con molti, troppi omofobi”, “Quindi il problema è che la Pascale ha baciato una donna di 20 anni più grande di lei e non che stava con un vecchio bavoso di 50 più vecchio di lei?”, “Finché una storia omosessuale sarà considerata "amicizia speciale" non usciremo dal medioevo”, “La relazione tra #FrancescaPascale e #PaolaTurci turba i benpensanti, gli stessi che non battevano ciglio per i festini erotici con minorenni a casa di un anziano Presidente del Consiglio”, “#paolaturci e la Pascale sembra stiano insieme. E il settimanale Oggi definisce il loro rapporto “ un’amicizia speciale “ E i soliti finti puritani giù ad offenderle. Si amano,vogliono stare insieme e nun rompete er ca**o”.

Per ora le due donne non hanno commentato, erano consapevoli che la vacanza avrebbe sollevato un polverone, ma sono anche consce che sono fatti personali. E così noi brindiamo alla più difficile delle libertà, quella di essere sé stessi.