Paola Turci e Francesca Pascale, dopo il bacio lesbo parla Luxuria

La reazione di Francesca Pascale e Paola Turci alle foto del settimanale “Oggi”? La racconta Vladimir Luxuria. La deputata e volto tv ha dichiarato al Corriere della Sera” “Ho scambiato una serie di messaggi con Francesca, non era arrabbiata per niente. Dopo essere stata tradita e lasciata da Silvio Berlusconi per la sua ultima fiamma, Marta Fascina, Francesca aveva sofferto molto. Questo suo nuovo amore le ha ridato la serenità, e io le ho fatto gli auguri”.

Luxuria e Francesca Pascale sono due attiviste per i diritti Lgbt, lo è anche la cantante romana che però “sarebbe furiosa per le foto, almeno secondo le fonti a lei vicine sentite dal settimanale diretto da Umberto Brindani”. In passato, per la precisione il 28 dicembre 2018, Paola Turci smentì la presunta omosessualità in un’intervista con Francesca Fagnani. La conduttrice di “Belve” le domandò con insistenza del suo orientamento sessuale e l’artista rispose: “Sarebbe anche il momento che i giornalisti, i media la smettessero di affibbiare la definizione ‘gay’, ‘lesbica’ a qualcuno per poi farci i titoli di copertina dei giornali. Emma non avrà sofferto per questa cosa ma si sarà indignata per l’aspetto sociale che questa cosa rappresenta. Uno pensa che se ti dicono ‘lesbica’, ti offendono, questo mi dà fastidio tantissimo. Il pubblico lo sa chi sono. Se io mi fidanzassi con una donna, andrei in giro per strada, non mi nasconderei in casa, questo è un po’ il concetto, ma purtroppo mi piacciono gli uomini”.