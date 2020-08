Paola Turci e Francesca Pascale, è tutto vero. L'amico Cecchi Paone: in un messaggio...

Giada Oricchio 11 agosto 2020 a

a

a

Alessandro Cecchi Paone conferma la storia d’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci: “E’ importante quello che sta facendo, molte donne famose si nascondono ancora”. In un’intervista al “Corriere della Sera”, il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha dato per scontato che tra Francesca Pascale e la cantante Paola Turci ci sia qualcosa di più di un’amicizia (le due donne non hanno confermato né smentito le voci, nda) elogiando la scelta dell’ex fidanzata storica di Silvio Berlusconi di mostrarsi in pubblico: “Francesca e io abbiamo parlato tanto della sessualità che non è codificata. Le ho mandato un messaggio affettuoso e mi ha ringraziato. Che viva la sua storia alla luce del sole è enormemente importante: l’accettazione dell’omosessualità maschile è passata, l’omosessualità femminile no. Ci sono donne famose che fanno politica o spettacolo e ancora si nascondono”.