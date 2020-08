Firenze, quattro baby eroi si tuffano per salvare un bambino di 8 anni

Giada Oricchio 13 agosto 2020 a

Piccoli eroi crescono. Quattro bambini tra i sei e i 12 anni si sono tuffati in piscina per salvare un coetaneo di 8 anni che stava affogando. E’ una storia, una bella storia, quella che arriva da un campeggio di Bivigliano, comune di Vaglia in provincia di Firenze, e a “QN Quotidiano Nazionale” le dà lustro.

Domenica sera intorno alle 19, Sara, sei anni, ha notato un bimbo immobile sul fondo della piscina dei grandi, poteva essere il gioco dell’apnea, ma la strana posizione l’ha insospettita e ha chiamato gli amichetti Giulio e Debora, 10 anni, e Martina, 12. Senza perdere tempo si sono tuffati per recuperare Gabriele: lo hanno spinto, lo hanno tirato per le braccia e infine sono riusciti a issarlo sul bordo piscina. Il piccolo, che poco prima aveva battuto la testa ed era scivolato in acqua senza che nessuno se ne accorgesse, aveva il volto blu e gli occhi ruotati all’indietro. I bambini hanno temuto il peggio, ma sono arrivati gli adulti che lo hanno messo su un fianco, gli hanno fatto il massaggio cardiaco e come extrema ratio la respirazione bocca a bocca. Sembrava finita, ma all’improvviso, l’acqua è defluita dai polmoni e il bimbo ha riaperto gli occhi. Con il loro intervento tempestivo, i quattro scriccioli coraggiosi hanno donato una seconda vita a Gabriele.