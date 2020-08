Tamponi rapidi per chi torna da Spagna e Grecia: ecco cosa dovranno fare gli italiani al rientro dalle vacanze

12 agosto 2020 a

Tamponi rapidi in aeroporto per arriva o torna in Italia viaggiando da Spagna e Grecia. Il provvedimento del governo è in via di approvazione e dovrebbe vedere la luce entro domani. I risultati al test sarebbero pronti nel giro di venti minuti e la misura scongiurerebbe così l'obbligo di quarantena temuto dai tanti italiani partiti per le vacanze all'estero.

La soluzione è stata pensata anche per mettere un freno alla corsa delle Regioni alle singole ordinanze (Sicilia, Puglia, Piemonte ed Emilia Romagna) per imporre la quarantena di 14 giorni a chi fa ritorno da quei Paesi. Dunque, chi si accinge a tornare da Spagna e Grecia dovrà prepararsi al test in aeroporto per scoprire se è stato contagiato dal coronavirus in vacanza, mentre il discorso è diverso per la Croazia, che si sta rivelando un focolaio ad alto rischio: l'Italia valuta di imporre la quarantena per chi arriva o torna da lì.

L'isolamento per 14 giorni è già in vigore per chi proviene dall'area extra Schenghen e anche da Romania e Bulgaria. A questi paesi dovrebbe aggiungersi appunto la Croazia.

Al vaglio anche un provvedimento speciale per le discoteche, in vista delle serate di Ferragosto: si teme che gli assembramenti nei locali possano favorire la diffusione del contagio.

I casi da importazione che continuano ad aumentare: altri ragazzi positivi a Bordighera di rientro dalla Croazia e a Ragusa in arrivo da Malta.