"Cinque milioni di euro per la nave quarantena per i migranti". La furia del leghista Santori

E' di cinque milioni di euro per novanta giorni il costo della nave quarantena per i migranti. Lo denuncia il dirigente romano della Lega Fabrizio Santori postando un video dal proprio canale Youtube in cui vengono mostrati anche gli interni di "Azzurra", la nave che ha ottenuto il bando per il servizio.

"Trovata anche la seconda nave per la quarantena dei migranti che sbarcano in Italia" scrive Santori. "Due armatori hanno risposto positivamente al bando del ministero dei Trasporti e la nave sarà già disponibile nei primi giorni della prossima settimana. Il Viminale intende farla stazionare davanti alle coste della Calabria in modo da poter ospitare principalmente coloro che arrivano sulle coste ioniche e, in caso di necessità, anche quelli che arrivano in Sicilia. L'esito positivo del bando fa tirare un respiro di sollievo al Viminale dopo l'impennata di contagi in diversi centri per migranti in Veneto, Sicilia, Abruzzo e Basilicata e la rivolta di molti amministratori locali soprattutto di centrodestra come il governatore dell'Abruzzo Marsilio che ha annunciato un esposto in procura".

"La Azzurra, della Grandi navi veloci, è già a pieno carico - spiega ancora Santori - . Oggi ha completato l'imbarco di altre 350 persone a Lampedusa e rimarrà ferma davanti all'isola per i prossimi 14 giorni.