Francesca Pascale e Paola Turci coppia fissa, il gossip che scatena la rete

Francesca Pascale cambia vita. Dopo la lunga relazione con Silvio Berlusconi è di nuovo single. Anche se, come scrive il settimanale Chi, "ora è ormai inseparabile dall’amica intima Paola Turci, 55 anni, con cui condivide l’impegno a favore dei diritti di gay e lesbiche e delle famiglie arcobaleno”. Il settimanale ha pubblicato alcune foto delle due - impegnate a fare shopping, in look total black e in bikini a prendere il sole - che hanno scatenato il gossip della rete che le vuole legate sentimentalmente. “Un’amicizia molto speciale”, la chiama Chi che scatena la fantasia dei social.

Mentre Silvio Berlusconi è in Sardegna con la deputata Marta Fascina, sua nuova fiamma, per la Pascale si prospetta una vita piuttosto agiata dopo la rottura con l'ex premier. Francesca, secondi quanto si apprende, dovrebbe ricevere una sorta di "buonuscita" da 20 milioni di euro più un assegno annuale di un altro milione e l’utilizzo della villa in Brianza dove vive da anni.