Venti milioni di "buonuscita" da Berlusconi per la Pascale

Dopo undici anni d'amore si sono lasciati a marzo. "Appare opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia", precisava una scarna nota. Da allora al fianco del Cavaliere sembra esserci Marta Fascina, 30enne deputata azzurra calabrese.

E ora il settimanale Oggi pubblica in esclusiva le foto della Pascale, 35 anni, in costume in barca con la sua nuova amica del cuore, la cantante Paola Turci, 55 anni. E sgancia la bomba: Berlusconi avrebbe versato alla sua ex fidanzata venti milioni di euro come "buonuscita" e in più un "mantenimento" di 1 milione di euro l'anno.