Abbiamo sbracato: contagi in aumento e Rt sopra 1 in undici regioni

06 agosto 2020 a

a

a

Con gli italiani in vacanza tornano a crescere i casi di coronavirus: 402 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore. E il tasso di contagio Rt torna sopra 1 in undici regioni. "Undici Regioni/PPAA hanno avuto un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente che non può essere attribuito unicamente ad un aumento di casi importati", spiega il monitoraggio settimanale redatto dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore della Sanità. "Va tuttavia precisato - si legge ancora - che in alcune di queste Regioni/Province autonome, seppure in aumento, il numero complessivo dei nuovi casi diagnosticati è basso (inferiore a 10 casi diagnosticati a settimana o con incidenza settimanale inferiore a 1/100.000). In nessuna delle Regioni/PPAA sono stati identificati segnali di sovraccarico dei servizi sanitari e i focolai presenti sono prontamente identificati ed indagati".

Il Covid viaggia sui barconi? Sì, ma anche in business class. Bassetti: serve una stretta sui controlli

"Le stime Rt - spiega il report - tendono a fluttuare in alcune Regioni/PPAA in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti. Si osservano, pertanto, negli ultimi 14 giorni stime superiori a 1 in undici Regioni dove si sono verificati nelle ultime tre settimane recenti focolai ma senza comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali. In alcune realtà regionali, anche se i casi sono diminuiti, continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati". Tutto questo "deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SARS-CoV-2 è ancora rilevante", si legge ancora nel monitoraggio.

Rt, il tasso di contagio, supera l'uno in Campania (1.25), Emilia Romagna (1.01), Lazio (1.08), Liguria (1.16), Lombardia (1.04), Marche (1.13), Provincia autonomia di Bolzano (1.43), Trento (1.28), Puglia (1.1), Toscana (1.2), Sicilia (1.62) e Veneto (1.28). L’Rt è pari a zero in Basilicata e Molise.