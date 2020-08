Il Covid viaggia sui barconi? Sì, ma anche in business class. Bassetti: serve una stretta sui controlli

04 agosto 2020 a

Il coronavirus viaggia sia sui barconi che in business class. Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, lo ha detto ad Agorà Estate, su Rai 3: "Il virus è democratico e non fa differenza di classe, può contagiare chiunque, i numeri sono evidenti". La questione è se il Covid in questo momento sia maggiormente trasmesso da migranti o da passeggeri che si spostano in aereo per lavoro.

"Visiti gli ottimi risultati che abbiamo raggiunto in Italia nella gestione dell'epidemia, è arrivato il momento di far controlli maggiori su chi arriva: non solo su migranti ma su tutti coloro che provengono da paesi in cui non si sa come sta andando l'epidemia e non da dove non è controllata", ha detto Bassetti che propone la quarantena per due settimane all'arrivo e tamponi immediati.