Orrore a Grottaglie, finge malore per violentare anziana di 95 anni: arrestato

03 agosto 2020 a

a

a

Ha finto di avere un malore per farsi aprire la porta di casa e poi ha violentato un'anziana di 95 anni. L'orrore si è consumato nel comune di Grottaglie, in provincia di Taranto: la donna si è trovata davanti un 33enne che le chiedeva dell’acqua ma era solo una scusa per abusare sessualmente della sua vittima.

Sono state le urla a far intervenire la vicina di casa che ha messo in fuga lo stupratore. L'uomo però è stato rintracciato ed arrestato dai poliziotti del Commissariato di Grottaglie,