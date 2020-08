02 agosto 2020 a

Positivo al coronavirus se ne è andato in giro per Palermo per ore, poi è rientrato all’hotel, il Covid Hotel San Paolo Palace, dove era in quarantena. La fuga del migrante egiziano ha creato il caos intorno alla struttura per paura del contagio. Ma il migrante, sbarcato a Lampedusa qualche tempo fa e trasferito a Palermo da Porto Empedocle, è tornato da solo prima che venisse rintracciato dalle forze dell'ordine.