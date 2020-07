Aiuto, di coronavirus ci si può riammalare. Gli anticorpi svaniscono dopo qualche mese

14 luglio 2020 a

Non basta guarire dal coronavirus. Perché ci si può riammalare anche si è stati già positivi al Covid-19. Numerosi casi di nove infezioni sono documentate in tutto il mondo. Anche in Italia, come la donna di Pozzuoli di 84 anni risultata di nuovo positiva dopo mesi dalla guarigione o quella di Negrar, in provincia di Verona, stessa dinamica: positiva, poi negativa, infine la ricaduta. Insomma ci si può riammalare. "Non conoscendo bene la risposta immunitaria potrebbe essere", dica Pierangelo Clerici, presidente dell'Associazione Microbiologi Clinici italiana al Corriere della sera, che spiega che potrebbe trattarsi anche del primo contagio mai effettivamente sconfitto.

Secondo una ricerca italiana pubblicata su BMJ Global Health l'immunità potrebbe essere addirittura dannosa favorendo nuove infezioni con sintomi più gravi. Secondo ricercatori del King' s College di Londra la stessa immunità durerebbe pochi mesi. In una ricerca non ancora sottoposta a completa revisione, gli scienziati inglesi sostengono che tre mesi dopo il contagio soltanto il 17% di chi ha contratto il virus mantiene la stessa potenza di risposta immunitaria che tende poi a sparire del tutto.