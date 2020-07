Coronavirus, rom infetta in provincia di Latina

12 luglio 2020 a

Sei nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina scatenano paura e polemiche. I riflettori sono puntati sul nuovo focolaio che potrebbe essere stato causato da un 37enne. L'uomo, di origine rom, dopo essersi recato in ospedale ad Aprilia (Latina) non ha aspettato l'esito del tampone e ha dichiarato la residenza in un campo rom della Capitale, anche se la polizia lo ha rintracciato altrove, in via dei Giardini, dove risiede un'altra comunità nomade di Aprilia.

L'uomo ha raccontato di essere stato prima dell'arrivo in ospedale al parco acquatico "Miami Beach" di Borgo Piave tra scivoli e piscine. Mentre tutti i dipendenti della struttura sono stati sottoposti a tampone per precauzione, la Asl ha disposto la sanificazione della struttura. Secondo i titolari dell'acquapark l'uomo però non si sarebbe mai recato nella struttura.