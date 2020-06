Coronavirus, in arrivo la seconda ondata. L'Oms: il peggio deve ancora venire

30 giugno 2020 a

a

a

La seconda ondata di coronavirus ci sarà e dobbiamo essere pronti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità cancella ogni dubbio, la pandemia non è finita e il peggio deve ancora arrivare. "La pandemia di Covid-19 non è nemmeno vicina alla fine" ha spiegato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il consueto briefing con la stampa a Ginevra. "Sebbene molti paesi abbiano compiuto alcuni progressi a livello globale, la pandemia in realtà sta accelerando. Siamo tutti coinvolti e lo siamo a lungo termine", ha aggiunto Tedros, "Abbiamo già perso tanto, ma non possiamo perdere la speranza". Poi l'annuncio: Adesso l'Organizzazione mondiale della sanità invierà un team in Cina per capire meglio come è iniziata la pandemia.