Ranieri Guerra dell'Oms e il virologo Clementi, botte da orbi sulla Spagnola

Sempre più sovraesposti e sotto pressione per l’emergenza coronavirus, virologi ed esperti non se le mandano a dire. L’ultimo, infuocato caso è lo scontro tra il virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Massimo Clementi, e il direttore aggiunto dell’Oms e membro del comitato tecnico scientifico che sta affiancando il governo italiano nella lotta al Covid, Ranieri Guerra. "'Massimo Clementi, io sono nessuno. Lei che insulta invece è qualcuno... da cui guardarsi. Torni nelle fogne'. Questa bruttissima frase l’ha diretta a me, un signore (Ranieri Guerra. ndr) che è qualcosa a livello dell’Oms (non so cosa, chi se ne frega). Il vero problema per noi italiani è che questo nervosissimo signore fa parte della commissione tecnico scientifica che sta affrontando il tema Covid-19. Se questa commissione si pone in questo modo verso la comunità scientifica italiana andiamo veramente male", è la denuncia che Clementi affida a Facebook. Il terreno del contendere è la possibilità di una seconda ondata di Covid-19 che secondo Guerra può essere paragonata a quella, terribile, dell'influenza spagnola a cavallo della Prima Guerra Mondiale.

Ecco cosa aveva detto Clementi sui social: "Ma scusate avete sentito Ricciardi e avete letto Guerra? Fate le vostre conclusioni per favore. Io qui non posso dire di più". A replicare è proprio Guerra in persona che risponde a Clementi e auna donna che aveva commentato precedentemente il post: "Basta aprire la pagina di Agorà e ascoltare. No?? Troppo difficile per alcuni immagino". Clementi sbotta: "Sei un saccente. Non puoi insultare chi parla con te. Ma chi ti credi di essere?". La situazione degenera, con Guerra che alza lo scontro a livelli inediti per un dialogo tra scienziati: "Io sono nessuno. Lei che insulta invece è qualcuno... da cui guardarsi. Torni nelle fogne".

L'attacco provoca la reazione stizzita del virologo che minaccia azioni legali e poi spiega ai suoi follower: "Posso accettare questo commento da un membro dell’Oms? Premetto che non lo ho insultato, ma gli ho chiesto ragione di un comportamento irriguardoso verso una signora (...). Se la filosofia della Commissione tecnico scientifica Cts è quella di Ranieri Guerra ce lo facciano sapere per favore".