Arriva il caldo africano: da domenica temperature sopra i 35 gradi

25 giugno 2020 a

Dopo un’estate che ha fatto fatica a decollare andiamo ora incontro alla prima vera ondata di caldo della stagione. Mentre in questi giorni l’Anticiclone delle Azzorre ha protetto l’Italia dall’arrivo delle perturbazioni garantendo tempo stabile e un caldo sopportabile, la risalita di una massa d’aria rovente in avvicinamento dal Nord Africa determinerà un ulteriore aumento delle temperature, che in alcuni casi arriveranno anche a superare la soglia dei 35 gradi.

Clima estivo e tanto sole avranno la meglio anche tra venerdì e sabato, ma l’ondata di caldo vera e propria prenderà il via da domenica, quando inizieremo a registrare i picchi di temperatura più elevati. Valori decisamente oltre la media si osserveranno soprattutto in Emilia Romagna, nelle regioni centrali tirreniche e nelle zone interne di Sud e Isole maggiori. Prepariamoci a sopportare temperature molto elevate per diversi giorni: i meteorologi di iconameteo.it avvertono che l’ondata di caldo ci accompagnerà, almeno, per buona parte della prossima settimana.

Domani, venerdì 26 giugno, il tempo sarà prevalentemente soleggiato e caldo in Emilia Romagna, al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, con l’eccezione di qualche nuvola innocua in sviluppo nelle ore pomeridiane lungo la dorsale appenninica. Nel resto del Nord cielo irregolarmente nuvoloso, specialmente in Piemonte, sulle aree montuose e sulle alte pianure. Brevi rovesci sparsi e qualche temporale saranno più probabili nel pomeriggio attorno ai rilievi alpini e in Valle d’Aosta, mentre verso sera o nella notte non si esclude che, in forma più isolata, i fenomeni possano coinvolgere anche la pianura piemontese e il nord-ovest della Lombardia.

Temperature massime stazionarie o in leggero calo al Nord-Ovest, stazionarie o in lieve aumento nel resto del Paese: al Centro-Sud valori fino a 32-33 gradi, con punte anche superiori su Sicilia occidentale e Sardegna. Mossi o molto mossi i Canali di Sicilia e Sardegna, dove soffieranno venti di Scirocco o Levante da moderati a tesi.

Per quanto riguarda le previsioni per sabato, tempo in prevalenza soleggiato in gran parte del Paese, a parte la presenza di un pò di nuvole fra le Alpi e le vicine pianure. Nelle ore centrali del giorno potranno svilupparsi rovesci o temporali a carattere isolato lungo l’arco alpino, in attenuazione alla sera. Aumenterà ulteriormente il caldo: quasi ovunque le temperature massime saranno comprese tra i 27 e i 33 gradi, con punte anche più elevate sulle regioni tirreniche e nelle zone interne del Sud e delle Isole. Venti ancora moderati di Scirocco, in attenuazione, sul Canale di Sicilia, che risulterà localmente mosso.

Domenica 28 giugno, ancora, sarà un’altra giornata pienamente estiva da nord a sud. Il sole avrà la meglio ovunque, con l’eccezione di temporanei annuvolamenti in montagna nelle ore più calde. Sulle Alpi ci sarà ancora il rischio di brevi rovesci o isolati temporali, specie nel pomeriggio: localmente potranno insistere anche in serata, in particolare sul settore orientale dell’arco alpino. I venti saranno deboli e i mari in generale calmi. Farà molto caldo: quasi ovunque le temperature massime saranno superiori alla media, e nelle zone più calde sarà possibile registrare i primi picchi oltre i 35 gradi.