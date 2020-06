Romani all'assalto delle spiagge. Ma le multe sono poche

Massimiliano Gobbi 22 giugno 2020 a

Arriva l'estate ed è subito boom di presenze sul litorale. Il sole e il caldo hanno inaugurato al meglio l'estate 2020 e regalato un tutto esaurito in molti lidi e spiagge libere della costa laziale, in particolare quella a sud di Roma. Molti romani, complice il bel tempo, si sono così riversati in riva al mare, per i primi tuffi e la prima tintarella. C'è chi ha rinnovato l'abbonamento al lido preferito, chi invece ha preferito passare una giornata in spiaggia per poi tornare a casa, fatto sta che il primo colpo d'occhio, anche con il distanziamento sociale pienamente rispettato, è stato notevole.

Dall'avvio ufficiale della stagione balneare è stata la giornata che ha segnato, finora, il maggior numero di presenze. Il dispositivo dei controlli delle forze dell'ordine, della Guardia costiera e della polizia locale - sempre in campo, con un occhio alla formazione di assembramenti e alla movida - ha funzionato alla perfezione. Alcune spiagge libere hanno raggiunto addirittura il limite massimo dei posti a disposizione in base alle ultime vigenti norme anti Covid-19. È questo il caso di Ostia. Nella spiaggia «Ocra», «Gialla», «Rossa-Bau Beach» e «Cotto», infatti, nel primo pomeriggio, il sito - seapassroma.it - ha registrato il tutto esaurito, con il bollino rosso amaranto. Ottima anche la presenza di famiglie nella spiaggia «Blu B», «Grigia», «Il Curvone» e ai cancelli 1, 2 e 3 dove l'affluenza per poco non ha raggiunto il limite massimo consentito. Tanta gente anche a Fiumicino dove più di 100 volontari, dai varchi degli arenili in gestione al Comune, hanno...