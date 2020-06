Federico Fashion Style chiede 5mila euro alla cliente: arriva la polizia

25 giugno 2020 a

Un conto dal parrucchiere da 5mila euro, la cliente che sbotta e chiama la polizia, poi lo "sconto" che fa scendere la cifra a 1.500 euro e il caso si ricompone.

È successo ieri mercoledì 24 giugno ad Anzio, nel salone "Federico Fashion Style" gestito da Federico Lauri, il volto noto che partecipa a diversi reality tv tra cui "Il Salone delle Meraviglie". Stavolta qualcosa è andato decisamente storto nel noto negozio di Piazza Pollastrini: una dipendente del salone di bellezza ha presentato un conto da 5mila euro per un trattamento estetico a una cliente che non ci ha visto più e ha iniziato a contestare il prezzo.

Quando gli animi si sono scaldati oltre i livelli di guardia è stato lo stesso Federico Lauri a chiedere l'intervento della polizia, che è riuscita a ricomporre la lite grazie a un corposo sconto concesso alla cliente: alla fine ha accettato di pagare 1.500 euro.

«Tutto comincia con una mia consulenza e solo dopo l’accettazione del preventivo si procede con il lavoro - ha spiegato in passato Lauri in seguito a una polemica nata per un altro suo conto da 3.500 euro - ci sono lavori che hanno un costo più o meno alto, a seconda del trattamento che ha cliente per sua volontà decide di fare».