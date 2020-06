Covid, più di 40 positivi alla Bartolini. Nuovo focolaio a Bologna

25 giugno 2020 a

a

a

Un nuovo focolaio di Covid sembra essere scoppiato a Bologna. Più di 40 tra dipendenti e collaboratori della ditta di trasporti Bartolini sono, infatti, risultati positivi al coronavirus.

Per il momento la ditta resta aperta ma è stata costretta a chiudere i magazzini a scopo precauzionale. L'intenzione dell'azienda è quella di proseguire con i test a tappeto per individuare un eventuale allargarsi del focolaio di contagio e per isolarlo.