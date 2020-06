Il torneo di Djokovic rovina pure Djokovic: Nole positivo al coronavirus

Il serbo aveva organizzato un torneo per ripartire dopo il Covid

Mancava solo lui. Il campione di tennis Novak Djokovic è testato positivo al coronavirus. Prima di lui, a finire contagiati dal Covid erano stati diversi tra partecipanti, organizzatori e pubblico di un torneo di beneficienza organizzato dallo stesso Djokovic per ripartire dopo il coronavirus. E invece il simbolo della ripresa si è trasformato in un focolaio bello e buono, con tanto di polverone polemico ex post sulla infelice tempistica di un evento così delicato. A gettare ulteriore benzina sul fuoco e a peggiorare la situazione di Djokovic erano poi state anche certe sue uscite un po' controverse durante l'epidemia, prima tra tutte l'intemerata contro i vaccini e l'annuncio di essere pronto a boicottare il prosieguo della stagione Atp ove si fosse dichiarata obbligatoria la profilassi per poter rientrare in campo. Almeno su quest'ultimo punto forse ora avrà cambiato idea.