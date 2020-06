Emilio Fede arrestato a Napoli per evasione dai domiciliari

Giada Oricchio 23 giugno 2020 a

Emilio Fede, l’ex direttore del TG4, è stato arrestato ieri sera a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari. Lo riferisce il quotidiano “Roma”. Il giornalista stava festeggiando il compleanno (89 anni il prossimo 24 giugno) insieme alla moglie Diana De Feo in un ristorante sul lungomare di Napoli quando sei carabinieri in borghese lo hanno raggiunto nel locale invitandolo a rientrare in albergo. Fede è stato condannato a 4 anni e sette mesi per favoreggiamento della prostituzione nell’ambito del processo Ruby bis che riguarda Silvio Berlusconi.

Il giornalista ha scontato sette mesi ai domiciliari nell’abitazione di Milano e adesso restano 4 anni di servizi sociali. Ieri mattina, Emilio Fede, prima di lasciare la casa di Milano ha comunicato il suo viaggio ai carabinieri di Segrate, ma secondo l’accusa è partito prima di ricevere l’autorizzazione dal giudice di sorveglianza. Da qui l’arresto. Emilio Fede è bloccato in hotel in attesa della decisione del magistrato che dovrebbe arrivare questa mattina, mentre la moglie si è detta sotto choc.