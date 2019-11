Emilio Fede ricoverato d'urgenza a Milano: "Riesce a malapena a parlare"

Emilio Fede si trova al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano dopo una caduta. Ad annunciarlo è un tweet de Il Biscione che recita testualmente: "L'amico Emilio Fede è stato ricoverato d'urgenza al San Raffaele, mi dicono che a malapena riesca a parlare. Proprio in un momento il cui il Tg4 subisce il passaggio ad un bravo giovane come Leonardo Panetta, ben voluto davvero tutti. In attesa di un riassetto dell'intrattenimento" .

L'account Il Biscione è considerato molto vicino a Mediaset. Si tratta di una sorta di informatore "insider" le cui rivelazioni riservate poi si rivelano spesso attendibili.