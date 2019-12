Sfigurato e pieno di dolori. L'ex direttore di Rete 4, Emilio Fede, dopo la rovinosa caduta verso fine novembre, rilascia un'intervista in esclusiva al settimanale Oggi e racconta che cosa è accaduto e quei giorni in ospedale.

A 88 anni, Emilio Fede ha temuto di morire per una caduta accidentale della quale porta ancora gli evidenti segni, come mostra la foto esclusiva pubblicata dal settimanale Oggi. "Ho quasi perso un occhio, ho dolori ovunque, per fortuna sono ancora capace di intendere e di volere. Ho battuto la testa forte, mi hanno operato al naso… Sono rimasto circa mezz’ora a terra, non avevo né la forza di alzarmi né di gridare. Per fortuna un custode mi ha visto e ha chiamato i soccorsi… La notte mi sveglio con l’incubo di quella caduta e a volte ho paura persino ad addormentarmi perché temo di non svegliarmi più".