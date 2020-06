Boss scarcerati, Massimo Giletti esplode contro il senatore grillino Lichieri: continuate a mentire

14 giugno 2020 a

"Non sopporto le menzogne". A Non l'Arena si parla ancora del caso boss scarcerati e Nino Di Matteo e il conduttore Massimo Giletti esplode contro il senatore grillino Ettore Lichieri che continua a citare la sentenza su Pasquale Zagaria, il boss dei Casalesi recluso in regime di 41 bis e mandato a casa per questioni di salute in piena emergenza coronavirus, per non rispondere alla domanda sulle responsabilità politiche del ministro della Giustizia Alfonso Bnafede.

Giletti perde le staffe: "Dovrebbe rispettare questa inchiesta, abbiamo fatto dimettere Basentini e non accetto menzogne su Zagaria. C'è una responsabilità politica del ministro della Giustizia". E ancora: "Non bisogna dire le menzogne, dire le menzogne non è civile. Una vergogna che continuiate a mentire al popolo italiano".