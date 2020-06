A Non è l'Arena parla Nino Di Matteo. Caos giustizia, altra bomba di Giletti

13 giugno 2020 a

a

a

Altra bomba di Massimo Giletti sul caos giustizia. Dopo la tempesta che ha travolto il mondo della politica giudiziaria, il conduttore di Non è l'Aren a intervisterà in esclusiva il pm Nino di Matteo "per una riflessione sulle attuali ferite e i sui mali endemici della giustizia", va sapere la trasmisssione di La7 che andrà in onda domani, domenica .14 giugno.

Palamara, da Giletti viene giù il Csm. E vuota il sacco su Salvini e i migranti

Dopo l'intervista all'ex membro del Csm Luca Palamara, protagonista delle famose intercettazioni delle chat dei magistrati, Giletti serve un altro scoop sul bubbone della giustizia con un'intervista, quella a Di Matteo, destinata a far parlare.