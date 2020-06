Scandalo Csm, Maurizio Gasparri in piazza con i giovani di Forza Italia: basta toghe rosse

14 giugno 2020 a

"Basta toghe rosse! Basta Palamara! Basta spartizioni al CSM! Bonafede dimettiti! Solidarietà a Berlusconi. Oggi a Roma flashmob con Simone Leoni e i ragazzi di Forza Italia Giovani". Il commissario romano di Forza Italia, il senatore Maurizio Gasparri ha manifestato in piazza a Roma insieme alla rappresentanza dei Giovani di Forza Italia guidata dal coordinatore romano Simone Leoni. Il sit-in (a numero limitato) è andato in scena in piazza Benedetto Cairoli, proprio nelle adiacenze del Ministero della Giustizia, per denunciare gli ultimi scandali di magistratopoli e l’indifferenza di Bonafede.

I manifestanti hanno rivendicato la coerenza delle posizioni di Forza Italia che chiede una vera riforma della magistratura e della giustizia, ed hanno espresso solidarietà a Silvio Berlusconi che gli organizzatori ritengono la prima e principale vittima della malagiustizia italiana. Gasparri ha ribadito l’impegno del partito per ottenere una rapida riforma della giustizia e un mutamento di gestione del ministero con Bonafede.