Le mascherine col pongo? L'Oms fa impazzire tutti, le ultime novità...

13 giugno 2020 a

a

a

Le mascherine servono? E i guanti sono dannosi? Le giravolte dell'Oms creano sempre più confusione negli italiani alle prese con la fase 3 del Coronavirus. In questo video le "ultime, ultimissime notizie" dell'Organizzazione mondiale della sanità, almeno secondo il doppiatore satirico Fabio Celenza che nel corso dell'ultima puntata di Propaganda Live, su La7, si è divertito a dare voce (e libera interpretazione satirica...) al direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Togliete quella fregnaccia della mascherina, quando state a casa dovete mettere il pongo. Ma da lunedì. In vacanza vi verrei a mettere le mascherine ma dovrei sfiorarvi il mento...", spiega con l'aria delle grandi occasioni Adhanom-Celenza durante il programma condotto da Diego Bianchi in arte Zoro. Crea ulteriore allarme "l'inondazione di wurstel roventi"... Ci dobbiamo preoccupare? Di seguito e a questo link il video di la7 .