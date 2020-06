Bill Gates vuota il sacco: il vaccino e il 5G, la rivelazione a sorpresa...

07 giugno 2020 a

Bill Gates svela tutto sul vaccino per il coronavirus, il 5G e i soldi del governo. Il fondatore della Microsoft, al centro delle più svariate teorie complottiste, vuota il sacco a Propaganda Live su La7. Solo che a interpretare, per così dire, il pensiero di quello che è stato a lungo l'uomo più ricco del mondo è il doppiatore satirico Fabio Celenza. Dichiarazioni forti, da prendere con le pinze della satira: "Sto 'mbriaco... Posso pure prendere il vaccino e ci scoreggio dentro per fare volume...", è l'oscuro linguaggio attribuito al gur della Silicon Valley nel doppiaggio ironico di Celenza durante la trasmissione condotta da Diego Bianchi in arte Zoro. E la relazione tra internet superveloce e diffusione del Covid-19? "Oggi c'è il 5G , 1A, 18B... Però io so' più amante della IIIB fase da Oltralpe...", l'enigmatica conclusione di Gates-Celenza... Di seguito il video della fanta-intervista.