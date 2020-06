Al mare con la mascherina? L'immunologo dell'Umberto I smonta i paranoici

08 giugno 2020 a

Basta paranoie, bisogna tornare a vivere. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma invita al buon senso nella lotta al coronavirus. "La situazione ora la vedo tranquilla, andrà sempre meglio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi se manteniamo precauzioni razionali in certi ambienti chiusi e affollati", dice il professore al Corriere della sera. Mentre all'aperto bisogna evitare "comportamenti che non hanno senso". "Il virus c'è ma è sbagliato vedere il pericolo ovunque. Vedo persone che quando incrociano un altro essere umano trattengono il respiro e guardano a terra. Una paranoia. Bisogna reagire altrimenti entriamo in un contesto negativo dal quale sarà difficile uscire. So di gente che non mette il naso fuori di casa per paura", dice Le Foche.

Il coronavirus è quasi finito. Cosa dice l'immunologo a Mara Venier

Tra citazioni e Eduardo e Tucidide l'immunologo prova a tranquillizzare i paranoici: "Le vacanze? Potendo mantenere le distanze io partirei sereno. Sulla spiaggia lettini e ombrelloni sono organizzati in sicurezza. Non c'è motivo di indossare la mascherina tranne quando andiamo al bar dello stabilimento e sono presenti molte persone". Palestra, cinema e teatri, torniamoci perché "sono state prese misure sufficienti", e poi "l'uomo è predisposto alla socializzazione, non può vivere da eremita".