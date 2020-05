La Rai, la pandemia da inviata e l'amica Ilaria Alpi: Giovanna Botteri si sfoga e piange con Mara Venier

Giada Oricchio 31 maggio 2020 a

a

a

A "Domenica In", Giovanna Botteri, inviata Rai a Pechino, ha ricordato l'inizio della pandemia di Coronavirus in Cina e l'amica Ilaria Alpi: "Ci ha insegnato a raccontare la verità andando oltre la paura". Poi un filmato sulla sua Trieste ha fatto piangere sia la giornalista sia Mara Venier.

Mara Venier accoglie in videocollegamento la giornalista testimoniandole tutta la sua stima e il suo affetto: "Sei una grande donna, sono felice che tu sia qui oggi. Come hai vissuto la pandemia lì in Cina?" e Giovanna Botteri: "All'inizio non abbiamo capito cosa stesse succedendo. Un paese immenso come la Cina con oltre un miliardo di persone che si blocca di punto in bianco è incredibile. All'improvviso si è fermato tutto. Da un giorno all'altro erano chiusi i negozi, le attività, i bar, i supermercati, tutto. Io ho fatto l'inviata di guerra e lì sai da dove arriva il pericolo, qui la paura è che non sai dov'era il nemico. Le prime settimane sono state terribili, ti mancava il respiro, provavi angoscia, ansia, paura, era complicato vivere e spiegare alle persone quello che stavamo vivendo. Poi il virus è scoppiato in Italia e io sapevo che cosa provavate perché lo avevo già vissuto. Ho avuto paura per mia figlia sola in casa a Roma".

Botteri con la sosia Littizzetto. Sorrisi e sfottò (pure a Mentana)